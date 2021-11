Dominee Paul Visser gaat niet meer in op Great Reset

Tijdens een debatavond over de positie van reformatorische christenen wil dominee Paul Visser niet meer ingaan op de inmiddels beruchte ‘Great Reset-preek’. ’Niet vanuit een soort gelijkhebberigheid, maar het is niet aan mij om me te verdedigen, dat is aan God zelf.’

Gouda

Als er vrijdagavond in Gouda mensen waren die nu eindelijk eens aan dominee Paul Visser wilden vragen hoe het nu precies zit met die Great Reset, werd hen al snel duidelijk gemaakt dat ze daar niet op hoefden te rekenen. ‘Ik hecht eraan dat er vanavond niet gesproken wordt over de inmiddels bekende of beruchte preek, net hoe u het noemt, ook niet over de reacties, dus daar ga ik ook niet op in. Verleid me er ook niet toe, ook niet in de wandelgangen. Er zitten allerlei redenen achter waarom het veel beter is om daar niet over te praten nu, ik wil daar ook in geloof mee omgaan. Niet vanuit een soort gelijkhebberigheid, het is niet aan mij om me te verdedigen, dat is aan God zelf.’

Het woord Great Reset valt vervolgens ..

