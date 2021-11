Kerkorde fusiekerk klaar: synode bouwde casco huis, gemeenten doen de inrichting

Kerkorde versie 1.0 van de fusiekerk van vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden is af. Zaterdag stelden afgevaardigden van de beide kerken de tekst unaniem ‘in eerste lezing’ vast.

De synode/landelijke vergadering van vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden is zaterdag 'provisorisch gesloten'. Op de foto de beide voorzitters Frans Schippers (l.) en Melle Oosterhuis tijdens een zitting in februari vorig jaar.

Elspeet

Wie mogen er aan het avondmaal? Welke relatievormen kunnen kerkelijk worden bevestigd? Hoe werkt het beroepen van een predikant? Wat zijn de bevoegdheden van kerkelijk werkers? Hoe vrij mag een voorganger met formulierteksten omgaan? Wat kan een kerk doen als een gemeentelid in een zonde volhardt?

Het is een greep uit de kwesties die geregeld zijn in de nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. Na zeven dagen vergaderen stelden vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde afgevaardigden zaterdag de eerste versie van de tekst unaniem vast. Een mijlpaal in het eenwordingsproces, vindt Frans Schippers, een van de twee voorzitters van de synode/landelijke vergadering. Die gezamenlijke kerkvergadering ..

