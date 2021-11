Synodebesturen GKv/NGK betreuren bespreking pensioenperikelen

De vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde synodebesturen betreuren het dat in de vergadering van twee weken geleden het beeld is ontstaan dat ze geen vertrouwen hebben in het bestuur van het vrijgemaakt-gereformeerde emeriteringsfonds VSE.

Elspeet

Tijdens die vergadering werd duidelijk dat de beoogde fusiedatum van beide kerken, 1 maart 2023, in gevaar is door een groot verschil in de pensioenvoorziening voor predikanten. Het vrijgemaakte emeriteringsfonds is bezig een tekort van zo’n 44 miljoen euro weg te werken, maar redt dat zeker niet voor die datum. VSE werkt aan een oplossing die op z’n vroegst 1 januari 2025 te verwezenlijken is.

Ter plekke bedacht een groepje van zes synodeleden twee weken geleden een plannetje om dit probleem te tackelen. Dat initiatief is slecht gevallen bij het VSE-bestuur, werd zaterdag duidelijk uit een verklaring van de besturen van de synode/lan..

