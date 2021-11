Influencer geeft alles weg na horen Gods stem: ‘Ik wilde gehoorzaam zijn’

De Britse influencer Khafi Ekpata (32) had vorige week een bijzondere verjaardag. Terwijl ze onder de douche stond, hoorde ze de stem van God die tegen haar zei alles wat ze had weg te geven. Ze voegde de daad vrijwel direct bij het woord, en liet haar ruim 1,4 miljoen volgers op Instagram weten dat ze een bericht konden sturen als ze iets nodig hadden.

De kerk waarvan Ekpata lid is, raadde haar af alles weg te geven nadat ze om hulp had gevraagd bij het verdelen van haar spullen.

Zo’n tweehonderd mensen gaven gehoor aan die oproep, en inmiddels heeft ze alleen nog maar een bed, een wasmachine, een oven en zoals ze zelf zegt, alles wat nog nodig is om te overleven en haar pasgeboren baby te verzorgen. In een interview met Christian Post zegt Ekpata dat het bij sommige spullen best lastig was om ze weg te geven, maar dat ze een diepe vrede ervoer nadat ze dit had gedaan.

