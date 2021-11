Je prik halen in de moskee is laagdrempelig: ‘In de islam is er geen theologisch argument tegen vaccineren’

In grote steden doen de laatste weken ook moskeeën dienst als priklocatie. Via deze gebedshuizen wil de GGD bewoners bereiken in stadswijken met een lage vaccinatiegraad. Moslims én niet-moslims.

Den Haag

Iedereen zit er klaar voor in Moskee Anwar-E-Mustafa in Den Haag. Buiten is het al donker. Op de hoek van de Weimarstraat en de Herschelstraat staat een bord: wie het wil, kan vijftig meter verderop in het gebedshuis zonder afspraak gratis een corona-vaccinatie krijgen. Sinds zes weken is de moskee een priklocatie van GGD Haaglanden.

In verschillende steden wil de overheid via een ‘fijnmazige’ campagne de vaccinatiegraad opkrikken. Vaccinatielocaties moeten zo dicht mogelijk bij de mensen staan. In Den Haag dienen op dit moment vijf moskeeën als priklocatie. Minister Hugo de Jonge prees op twitter dit initiatief aan.

In de benedenruimte van de Anwar-E-Mustafa is het rustig. GGD-medewerkers Nura en Hicran zitten achter een..

