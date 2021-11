Protestantse Theologische Universiteit blijft niet per se in Amsterdam

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU), die de twee vestigingen in Amsterdam en Groningen gaat samenvoegen, blijft niet per se op een van de huidige locaties.

Een deel van de Protestantse Theologische Universiteit is ondergebracht in het gebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam.Â

Utrecht

Een jaar geleden maakte de universiteit bekend de locaties te willen samenvoegen. Op twee locaties blijven zitten is niet goed voor de academische gemeenschap, en bedrijfseconomisch op den duur niet verantwoord, meldde Piet Hein Donner, voorzitter van de raad van toezicht, vrijdag tijdens de generale synode van de Protestantse Kerk.

Volgens Donner hoeft de gezamenlijke vestiging ‘niet een van de twee locaties te zijn waar we nu zitten’. Een deel zit in Groningen, een andere deel in het gebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar de PThU is geen onderdeel van de Vrije Universiteit.

Er wordt volgens hem gezocht in ‘een van de grote steden’. De beslissing over de locatie valt waarschijnlijk nog dit jaar.

