Wat ‘bizar’ kan lijken, is juist ‘bijzonder’. Net als de keuze van Jezus om gelijkenissen te gebruiken

Als je fietst, hoe rem je dan veilig op een vlakke weg? Veel mensen knijpen waarschijnlijk een paar keer in de remmen, maar hoe ik het meestal doe, is stoppen met trappen en een paar keer achteruit trappen. Misschien vinden mensen dit een bizar idee, maar voor mij is het heel normaal. Ik heb fietsen geleerd op de fiets van mijn jongere zusje en om haar remblokken te sparen, reserveerde ik het remmen voor een steile helling.

Eenvoudige, praktische oplossingen vinden mensen vaak ‘bizar’. Maar als je de redenen erachter ontdekt, besef je dat ze ‘bijzonder’ zijn en ga je ze zelfs overnemen.

Ik dacht hier onlangs aan toen ik luisterde naar een podcast van het Bible Project over de gelijkenissen van Jezus. Een vriendin had me attent gemaakt op h..