PKN en RKK in open brief aan kabinet: doe meer aan klimaat dan wat minimaal moet

Utrecht

Met het einde van de klimaattop in Glasgow in zicht vragen de kerken in een open brief aan het kabinet zich ‘niet te beperken tot het voldoen aan minimumeisen’ die in Glasgow worden afgesproken. De brief is ondertekend door bisschop Gerard de Korte, scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland en dominee Karin van den Broeke, programmaleider van Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk. Vrijdagmorgen kondigde De Reuver tijdens de PKN-synode de brief aan. De bedoeling was dat deze eerst naar het kabinet zou gaan en pas woensdag gepubliceerd zou worden, maar de tekst lekte dezelfde dag nog uit.

Eind 2022 stopt Nederland met investeringen in kolen, gas en olie in het buitenlan..

