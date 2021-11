Onder de rook van Schiphol ligt de Bijbelse oase van Kees van Lent

Bij de rooms-katholieke Joannes de Doperkerk is een tuin met bijbelse beelden en planten. Het is een idee van Kees van Lent, die hier 25 jaar als pastoor werkte. Nu hij afscheid heeft genomen, is de vraag in welke vorm de tuin blijft bestaan.

‘Toen de tuin er pas was, kwam ik er een vrouw tegen. Ze zei tegen mij: ‘Ik heb niets met de kerk, maar in deze tuin kom ik tot rust.’’’ Kees van Lent beziet de tuin met gepaste trots. ‘Ik wil graag het verhaal van de Bijbel ook op andere manieren vertellen dan alleen met preken binnen. Deze tuin is zo’n manier. Iedereen kan erin lopen en op zijn of haar eigen manier in aanraking komen met allerlei verbeeldingen van het Bijbelse verhaal.’

In de tuin zijn een kleine zestig beelden te zien van verschillende omvang en grootte, maar elk met een diep doordacht verhaal. De meeste beelden hebben een Bijbels thema, al zijn er ook enkele buitenbijbelse beelden te vinden, zoals dat van Franciscus van Assisi.

Van Lent start de rondleiding..

