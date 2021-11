Dit zijn ze: de zes genomineerden om Jonge Theoloog des Vaderlands te worden

Zes mensen zijn in de race voor de verkiezing Jonge Theoloog des Vaderlands. In de Nacht van de Theologie op 28 november wordt een van hen tot winnaar verkozen. Waarvoor gaan zij strijden en wie inspireert hen?

De voormalig Jonge Theoloog des Vaderlands Mark de Jager in 2019

De nieuwe Jonge Theoloog des Vaderlands is de vertegenwoordiger van de studie theologie en probeert de opleiding op de kaart te zetten. Wie zijn de kandidaten?

In 2019 won Mark de Jager de verkiezing en werd hij Jonge Theoloog des Vaderlands. Vorig jaar was er geen verkiezing, dus één van deze zes kanshebbers zal hem opvolgen.

‘Ik wil bespreekbaar maken dat geloven in God een optie is’

Maaike Messelink (23), volgt de masteropleiding predikant aan de Theologische Universiteit Kampen

‘Ik ben genomineerd vanwege mijn bevlogenheid en enthousiasme. Voordat ik aan mijn bachelor begon, werkte ik in het oosten van Duitsland, in een volstrekt seculiere omgeving. Die omgeving was een grote uitda..

