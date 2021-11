Meer diversiteit in synodebestuur van de Protestantse Kerk

Utrecht

Groen is voorzitter van de diaconie van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam. Ze is geboren in Suriname, groeide daar op en woont sinds 1990 permanent in Nederland. Bianca Groen, in het dagelijks leven onderwijsbegeleider en onderwijsadviseur, is medeoprichter van de werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden, een initiatief van de Lutherse Kerk Amsterdam. Eerder dit jaar sprak ze uit dat kerken hun historische rol in de slavenhandel horen te erkennen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .