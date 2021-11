PKN en RKK roepen kabinet op besluiten klimaattop uit te voeren

De Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk roepen het kabinet in een gezamenlijke brief op de besluiten die op de klimaattop in Glasgow genomen worden ‘krachtdadig uit te voeren’.

De generale van de Protestantse Kerk in Nederland in Utrecht. (beeld nd)