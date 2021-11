‘Geef elkaar binnen de CGK de ruimte’

Gouda

Loonstra, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Gouda, hoopt dat de brochure de polarisatie die onder christelijk-gereformeerden is ontstaan rondom met name de vrouw in het ambt en homoseksualiteit tegen zal gaan. De kerkenraad van zijn gemeente heeft de brochure daarom deze week naar alle christelijk-gereformeerde kerkenraden gestuurd. De eerste reacties komen nu binnen. Loonstra rekent erop dat er meerdere zullen volgen. ‘Ik hoop op een inhoudelijk gesprek met elkaar.’

In de brochure roept de predikant christelijk-gereformeerden ertoe op begrip te hebben voor elkaar. ‘Ik schrijf daarom: hou elkaar vast en laat elkaar los. Ik bedoel hiermee dat loslaten betekent dat je elkaar in wederzijds vertrouwen de ruimte ge..

