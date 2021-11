Gerrit Pieter Hartvelt 1921-2021

Hartvelt was van 1947 tot 1966 gereformeerd predikant in verschillende plaatsen, waarna hij tot 1986 hoogleraar was aan de Theologische Hogeschool in Kampen (Oudestraat). Hij doceerde aan deze universiteit symboliek, dogmatiek, dogmengeschiedenis en christelijke religie.

Het had niet veel gescheeld of Hartvelt had ook gestudeerd in Kampen. Zo ver kwam het niet, doordat hoogleraar Klaas Schilder nooit een antwoord stuurde op een brief waarin Hartvelts vader om informatie voor een studiebeurs voor zijn zoon vroeg. Hartvelt werd daarom student aan de Vrije Universiteit en belandde dus later alsnog in Kampen.

Maar ook nu kwam hij Schilder niet tegen, want die was voorman van de vrijgemaakt-gereformeerden. In een interview met het Nederlands..

