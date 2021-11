Zo klinkt het nieuwste gospelnummer, gemaakt door J.C.

‘My love is biblical’, zingt de stem van J.C. De nieuwste ster aan het firmament van de gospel verklaart met hoorbaar gevoel zijn liefde aan de mens, als was hij Jezus zelf. Dat de artiest J.C. als initialen heeft, is dan ook geen toeval. Maar wie zou Jezus Christus als artiestennaam durven aannemen?

De vraag is niet ‘wie’, maar ‘wat’. ‘J.C. the Heartist’ is namelijk een product van kunstmatige intelligentie, een robot dus. Het is eigenlijk zelfs niet een robot van staal en olie, maar van enen en nullen, een computerprogramma dus.

De techniek is niet nieuw: met name in China wordt volop geëxperimenteerd met virtuele artiesten, zoals Ha Jiang of Luo Tianyi, die inmiddels miljoenen - echte - fans hebben. Dit is echter de eerste keer dat er een gospelnummer op deze manier wordt uitgebracht. Marquis Boone Enterprises, het bedrijf waar het algoritme van J.C. the Heartist is gemaakt, heeft een jaar gewerkt aan de techniek en is van plan om meer te investeren in de virtuele gospelindustrie.

Op Instagram geeft J.C. zelf een summiere uitleg ..

