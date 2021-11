Medisch-ethicus Theo Boer: ‘We moeten niet alleen leren opgaan en blinken, maar ook leren verzinken’

Medisch-ethicus Theo Boer pleit voor een nieuwe dimensie in het kerkelijk debat over euthanasie. ‘Stel in de kerk niet de vraag of euthanasie mag, maar of het bij christenen past.’

Utrecht

Er is een opvallende, tegengestelde ontwikkeling zichtbaar rond het levenseinde: terwijl er door betere pijnbestrijding minder geleden wordt in de laatste levensfase, groeit het aantal euthanasieverzoeken, constateert medisch-ethicus Theo Boer. ‘Als er één periode in de geschiedenis bestaat waarin euthanasie minder nodig is om ons voor een vreselijk overlijden te behoeden, dan wel nu.’

Donderdag sprak Boer, hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit, de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland toe. Tegelijkertijd verscheen in boekvorm zijn essay Eind goed, waarin hij een protestantse kijk op euthanasie in Nederland ontvouwt.

De afgelopen jaren ontmoette Boer veel mensen ..

