Theoloog Jürgen Moltmann (95) stelt voor: organiseer een jaarlijkse corona-dodenherdenking

Er moet een jaarlijkse dodenherdenking komen voor de slachtoffers van de coronapandemie. Daarvoor pleit de eminente Duitse protestantse theoloog Jürgen Moltmann (95) donderdag in een brief.

Hannover

Er moet een jaarlijkse dodenherdenking komen voor de slachtoffers van de coronapandemie. Daarvoor pleit de eminente Duitse protestantse theoloog Jürgen Moltmann (95) donderdag in een brief. Politici, artsen en journalisten zijn ten onrechte geneigd uitsluitend nog over ‘aantallen sterfgevallen’ te spreken, meent de internationaal bekende emeritus hoogleraar. Maar corona is een tragedie en wie aan de gevolgen van het virus overlijdt, mag niet naamloos blijven. ‘We gedenken toch ook onze oorlogsslachtoffers?’ Moltmann stelt voor het feest van Allerzielen op 2..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .