Kleine protestantse gemeenten hebben flink tekort aan bestuurders

De generale synode van de Protestantse Kerk vergadert donderdag en vrijdag op een nieuwe locatie: het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. (beeld nd)

Utrecht

Gebrek aan ‘bestuurskracht’ is in protestantse gemeenten op dit moment een groter probleem dan gebrek aan financiën, constateerde Wim Oosterom, voorzitter van het Generaal College Behandeling Beheerszaken (GCBB), donderdag tijdens de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Met name in kleinere gemeenten haken vrijwilligers soms af als ze het ‘financieel beheer op een hoger niveau moeten brengen’. Er bestaat ‘een urgentie’ om deze gemeenten beter te ondersteunen, zegt Oosterom. Volgens hem is er een ‘enorme behoefte’ aan vrijwilligers met bestuurlijke capaciteiten die kleine gemeenten willen helpen.

Die behoefte aan deskundige mensen is toegenomen, doordat er voor protestantse gemeenten en diacon..

