Ondernemers willen drie kerken in Dokkum opkopen

De PKN in Dokkum ziet zich genoodzaakt om een paar kerkgebouwen af te stoten. Nu wil een groep ondernemers drie van de vier kerken kopen, in ruil voor één nieuwe.

De 600 jaar oude Grote of Sint-Martinuskerk in Dokkum

Dokkum

Boven op het plan om kerkgebouwen af te stoten, heeft ‘een derde partij’ het voorstel gedaan drie kerken op te kopen van de PKN in Dokkum. Dat heeft de kerkenraad afgelopen zondag meegedeeld. De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens, zoals de gemeente officieel heet, ziet het ledental in de loop van de jaren slinken. Ruim tien jaar geleden, toen de Dokkumer gereformeerden en hervormden samengingen, bedroeg het ledenaantal circa 5000, en het is elk jaar wat minder geworden. Nu, met zo’n 4000 leden, is het afstoten van een paar gebouwen onvermijdelijk geworden. Hoeveel er van de hand moet worden gedaan, is nog niet duidelijk. ‘We moeten in elk geval twee gebouwen sluiten. Het wordt gewoon te duur, vooral het onderhoud. Het aant..

