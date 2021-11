Veel jongeren missen contact in hun kerk. Corjan Matsinger adviseert: ‘Vraag hen wat ze willen’

Dat één op de vijf jongeren in een onderzoek van de HGJB aangeeft het contact met de kerk tijdens de coronacrisis te hebben gemist, verbaast jeugdwerker en trendwatcher Corjan Matsinger niet. Hoe kun je als kerk contact maken en houden met jongeren?

Wat vindt u van de omgang van kerken met jeugdwerk toen corona uitbrak in Nederland?

‘Daar ben ik mild over. Iedereen werd hierdoor overvallen en niemand dacht dat het zolang zou aanhouden. Veel mensen moesten het een plekje geven, waren extra druk met werk of gezin en kwamen daardoor niet toe aan vrijwilligerswerk. Sommige kerken hebben daarentegen leuke dingen bedacht, zoals een volleybaltoernooi met de jongeren tegen de kerkenraad, omdat er buiten meer mogelijk was.

Tegelijk is pijnlijk zichtbaar geworden dat sommige kerken wel zeggen om te zien naar hun tieners, maar dat niet blijken te doen op zo’n moment. Ik hoop dat de coronaperiode kerken wakker heeft gemaakt, om werk te maken van echt contact met jongeren.’

Waarom is fysiek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .