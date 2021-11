Iedereen komt op verhaal in Mandák

In Józsefváros, een achterstandswijk in Boedapest, werken christenen voor studenten, kinderen en mensen aan de zelfkant van Hongarije. Het stadsdeelbestuur dat regeringspartij Fidesz op lokaal niveau afloste, is hen nu wel goed gezind.

Márta Kovács in de tuin van Mandrák House. (beeld nd)

Boedapest

Józsefváros heeft hetzelfde imago als vroeger de Zeedijk in Amsterdam. De wijk in het achtste district van de Hongaarse hoofdstad Boedapest is berucht, maar aan het veranderen. Tussen de afgeleefde voorgevels en het straatbeeld vol daklozen, drugsgebruikers en prostituées zie je ook moderne pandjes en voorbijschietende yuppen.

misdaad en drugs

‘Ja, het is een gemengd tafereel’, zegt Márta Kovács diplomatiek. Het is haar laatste werkjaar in het Mandák Mária Evangélikus Gyülekezeti Ház, een luthers complex dat zich openvouwt achter een grote bruine poort in de ‘Karácsony Sándor utca’. Die straat is genoemd naar een pedagoog die toonaangevend was in de jaren dertig, maar na bangmakerij do..

