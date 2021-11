Zes eeuwen oude gouden bijbel gevonden op een akker bij York

York

Buffy Bailey, een 48-jarige verpleegkundige uit Lancaster, was met haar man op zoek naar oude voorwerpen en sporen op een stuk landbouwgrond bij York. Die stad was in de middeleeuwen erg belangrijk en er zijn in de buurt ook veldslagen geweest. Met een metaaldetector vindt men vaak dingen die soms millennia oud kunnen zijn.

Nu ging het om een gouden bijbeltje van anderhalve centimeter groot. Het object weegt slechts 0,2 oz (5 g) en is 22 of 24 karaats goud en dateert vermoedelijk uit de 15e eeuw. Het kan meer dan 100.000 Britse pond waard zijn, denkt Bailey. Het miniatuurboek werd gevonden in de buurt van een landgoed dat ooit eigendom was van koning Richard III (1452-1485). Die Engelse vorst sneuvelde op Ambion Hill in de S..

