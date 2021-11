HGJB-onderzoek: 1 op de 5 jongeren mist kerkcontact

Bilthoven

De jeugdwerkorganisatie van de behoudende stroming in de Protestantse Kerk deed zelf onderzoek, en daaruit bleek dat twintig procent van de 421 jongeren die aan het onderzoek deelnamen vrijwel geen contact met hun gemeente had tijdens de coronatijd. Bijna de helft gaf aan dat het contact beter kon.

De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk nog hoger, doordat vooral actief betrokken jongeren deelnamen aan het onderzoek.

zorgelijk

Dat is zorgelijk, vindt Niek van der Wiel, gemeenteadviseur bij de HGJB. ‘We kunnen veel praten over kerkverlating, maar als we er niet in slagen om simpelweg contact met jongeren te hebben dan kunnen we ook niet verwachten dat jongeren een binding zullen krijgen of..

