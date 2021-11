Beierse predikant veroordeeld wegens kerkasiel aan Iraanse vluchteling

De Beierse predikant Stefan Schörk is door de rechtbank in Bayreuth veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 1500 euro wegens het verlenen van kerkasiel aan een jonge Iraanse vluchteling.

Bayreuth

Als de staat iemand asiel weigert, moet iedereen dat accepteren, citeert de Bayerische Rundfunk de rechter. Omdat de methodistische predikant in hoger beroep is gegaan, is de opgelegde straf nog niet rechtsgeldig. Zo gauw dat wel het geval is, wanneer hij dus ook een hoger beroep zou verliezen, betekent dat dat hij twee jaar de gevangenis in gaat als hij opnieuw in overtreding gaat.

De predikant, die door zijn kerkenraad wordt gesteund, uitte vlak na de uitspraak van de rechter zijn teleurstelling. Hij had slechts zijn christenplicht vervuld, vindt hij. ‘Ik preek elke zondag over liefde voor de naaste en de vijand, dan moeten mijn woorden ook in mijn daden te zien zijn’, zei de pastor.

Bovendien vond en vindt hij dat hij ..

