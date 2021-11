Reformatorische basisscholen zijn toegankelijker dan voortgezet onderwijs. Hoe kan dat?

Het aandeel niet-reformatorische leerlingen op reformatorische basisscholen is een stuk groter dan in het reformatorisch voortgezet onderwijs.

Emmeloord

Volgens Pieter Moens, bestuurder van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, heeft zo’n vijftig procent van de reformatorische basisscholen een open toelating: iedereen is welkom. In het voortgezet onderwijs op gereformeerde grondslag is dit heel anders. Daar wordt bijna altijd een streng toelatingsbeleid gehandhaafd.

André Heijboer, directeur van de reformatorische basisschool Eben-Haëzer in Emmeloord, ziet het zelf ook. Bijna tien procent van zijn leerlingen is van huis uit niet reformatorisch. ‘We hebben leerlingen die behoren tot de baptisten en messiaanse christenen. Wel onderschrijven de ouders van deze leerlingen de identiteit van de school. Daar voeren we op voorhand gesprekken over.’

De verschillen tussen het basis en voortgezet onderwijs zijn volgens Moens goed te verklaren. ‘Middelbare scholen zitten vaak verder weg. Dan bepaalt vooral het type onderwijs de schoolkeuze’, aldus Moens. ‘Basisscholen zijn vaak streekscholen. Iedereen uit de omgeving komt naar die school.’ Dit hoeft volgens Moens niets af te doen aan de identiteit van de school: ‘Die basisscholen kunnen voluit reformatorisch zijn en dat ook benadrukken in bijvoorbeeld lesmethoden en kledingvoorschriften.’

Volgens Heijboer levert het geen problemen op dat de leerlingen uit verschillende christelijke hoeken komen. ‘De ouders die niet tot onze traditionele achterban behoren, nodigen we uit voor een gesprek. We hoeven het niet overal over eens te zijn, als ze uiteindelijk maar wel onze identiteit onderschrijven. Neem de doop. Wij gaan uit van de kinderdoop en leren dat ook zo, maar baptisten zijn gewoon welkom.’

Maar waarom kiezen voor reformatorisch onderwijs, als je zelf een andere visie hebt? Heijboer: 'De ouders van kinderen vinden het vaak heel mooi hoe wij ons onderwijs inrichten. We vertellen bijbelverhalen, leren uit de catechismus. Ze verwonderen zich erover dat het nog bestaat.' Moens: 'Ouders willen hun kinderen christelijke waarden en normen meegeven.'