Ontvoerde zendingswerkers in Haïti mogelijk nog in leven

Tenminste een aantal van de zeventien ontvoerde zendingswerkers in Haïti zou nog in leven zijn. Dat meldt een medewerker van de Amerikaanse overheid.

Een vrouw preekt per megafoon in de straten van Port-au-Prince.

Washington

Het zou het eerste teken van leven zijn sinds de ontvoering, bijna een maand geleden. De ambtenaar sprak op basis van anonimiteit met persbureau Reuters. Hij liet weten dat de Amerikaanse overheid bewijs heeft gezien dat in ieder geval een aantal van de ontvoerde personen nog in leven zijn. Wat het bewijs precies is en om hoeveel mensen het zou gaan, kon of wilde hij niet vertellen. Een persvoorlichter van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kon het nieuws niet bevestigen.

De groep bestond uit twaalf zendingswerkers en vijf kinderen. De zeventien mensen, werden op zaterdag 16 oktober ontvoerd door leden van de bende ‘400 Mozawa’. De zendelingen, die horen bij een missionaire organisatie uit Amerika, werden in de bu..

