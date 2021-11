Meer antisemitisme door complottheorieën. ‘Online is er veel Jodenhaat, het is bijna niet meer bij te houden’

Antisemitisme in Europa is toegenomen sinds de coronapandemie. ‘De link tussen Joden en ziektes is eeuwenoud.’

Wenen

Volgens de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) is het online antisemitisme toegenomen. De FRA is een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie en biedt expertise op het gebied van grondrechten. De FRA presenteerde een rapport waaruit blijkt dat antisemitisme aan de orde van de dag is, op basis van officiële informatie uit de lidstaten en aanvullende informatie vanuit maatschappelijke organisaties.

Reden voor de toegenomen Jodenhaat is de coronapandemie. Volgens de onderzoekers van het rapport worden ‘oude leugens nieuw leven ingeblazen’ en worden Joden in complottheorieën aangewezen als schuldige in de coronapandemie. Volgens FRA directeur Michael O’Flaherty is antisemitisme een groot probleem, maar is ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .