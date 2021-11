The Passion 2022 naar Doetinchem

De twaalfde editie van The Passion gaat zich afspelen in Doetinchem. De tv-uitzending vindt op donderdag 14 april - Witte Donderdag - plaats in de Gelderse stad.

De vorige editie van The Passion werd gehouden in Roermond.

Doetinchem

The Passion 2022 is opnieuw een versie zonder publiek, vanwege de onzekerheden rondom het coronavirus. Deze keer komen stad en platteland bij elkaar in de Achterhoek, zegt Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV. ‘Het belooft een bijzondere editie te worden. Het verhaal eindigt niet op Witte Donderdag.’ Wat dit concreet inhoudt voor de kijker, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Dan is ook duidelijk welke bekende Nederlanders toetreden tot de cast.

De vorige editie, in Roermond, was de eerste aflevering zonder publiek. Toen deden 21.000 mensen mee aan de online processie en ook komende editie wil omroep KRO-NCRV mensen (online) bij elkaar brengen.

In 2022 trekt The Passion in de veertig dagen voo..

