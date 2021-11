Emiraat biedt niet-moslims vanaf nu meer familierechten

Abu Dhabi

In Abu Dhabi is daarvoor een speciale rechtbank in het leven geroepen die naast het Arabisch het Engels als voertaal heeft. Niet-moslims worden er in hun kwesties gevrijwaard van bepalingen uit het islamitisch recht. Zo zullen niet-moslims bijvoorbeeld een burgerlijk huwelijk kunnen sluiten, waar de bepalingen uit islamitische recht niet op van toepassing zijn. Dat kan onder meer in het voordeel van de vrouw uitpakken bij ontbinding van een huwelijk of ruzies over erfenissen.

De emir, sjeik Khalifa bin Zayed al-Nahayan, die bovendien president van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is, heeft het nieuwe familierecht zondag bekendgemaakt in plaatselijke media. De emir is al geruime tijd bezig het land aantre..

