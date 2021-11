Waarom religieuze leefgemeenschappen blijven groeien. ‘Het is fijn om je geloof tastbaar te maken’

Johannes van den Akker (37) is de nieuwe voorzitter van de Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen. Hij woont al zes jaar in de mede door hemzelf opgerichte leefgemeenschap Kleiklooster in de Bijlmer in Amsterdam.

Amsterdam

Wanneer mag iets een religieuze leefgemeenschap heten?

‘In het Engels wordt vaak over ‘intentionele gemeenschappen’ gesproken. Het betekent dat de gemeenschap uit meer mensen moet bestaan dan een gezin, en dat je samen leeft met een doel dat verder reikt dan enkel samenwonen. Om een religieuze geloofsgemeenschap te heten, moet het christelijke geloof dat de bewoners drijft een plek krijgen in de gemeenschap. In het Kleiklooster hebben wij een kapel, maar het hoeft niet per se een fysieke plek te zijn. Zo heeft de Dorothy-gemeenschap in de polder onder Amstelveen dit niet. Deze gemeenschap richt zich op actievoeren tegen bijvoorbeeld kernwapens. Dit doen zij al biddend en soms met een viering tijdens de demonstratie.’

Hoe staat het er..

