Martine Oldhoff onderzocht een theologisch taboe: ‘De ziel is belangrijk, omdat God belangrijk is’

Martine Oldhoff (31) promoveert vandaag aan de Protestantse Theologische Universiteit op haar onderzoek naar de ziel. ‘Aan de ene kant is er een theologische verlegenheid met de ziel en aan de andere kant is er in de maatschappij wel ruimte voor de ziel.’

Promovendus Martine Oldhoff: 'Het viel me op dat er in de theologie negatief over de ziel gesproken werd.'

Mijnsheerenland

Waar komt de fascinatie voor de ziel vandaan?

‘Ik studeerde aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), deed daarna de master gemeentepredikant aan de PThU en de master Bijbelwetenschappen op de Universiteit van Utrecht. Tijdens die masters was ik al nieuwsgierig naar wat mensen met de ziel bedoelen. Het viel me op dat er in de theologie negatief over de ziel gesproken werd. Dat kwam ik bijvoorbeeld tegen in populaire theologische boeken, zoals de boeken van Tom Wright. Maar ook bij Jürgen Moltmann en andere moderne theologen. Zij zijn bijvoorbeeld bang dat het geloof in de ziel belangrijker wordt dan de opstanding van het lichaam. De angst is dan dat mensen gaan geloven in een onsterfelijke kern, terwijl het in h..

