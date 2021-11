Australië geldt als afschrikwekkend voorbeeld voor christelijke antivaxers. Maar de verhalen kloppen niet

Een QR code is nodig om een winkel in Melbourne binnen te komen, nu de Australische deelstaat Victoria weer opengaat.

Melbourne

Een nieuwtje van Thierry Baudet, voorman van de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie: ‘Pastoor uit Australië vertelt wat daar gebeurt en ons te wachten staat. Zonder prik mag je niet meer pinnen, niet meer stemmen en niet meer werken. Celstraf voor niet dragen mondluier. We moeten dit stoppen!’

De alternatieve feitensite Hetanderenieuws.nl: ‘In Australië is de zogenaamde E-QR inmiddels al ingevoerd. Niemand kan nog maar iets doen of kopen zonder deze nieuwe versie van de digitale slavenpas. Locatietracking, volledige en totalitaire controle over toegangs- en aankoopmogelijkheden van iedere burger.’

Laurens van der Tang, ict-ondernemer, ouderling binnen de zeer behoudende Gereformeerde Gemeenten in Nederland en opiniemaker

