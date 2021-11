Open Doors-dag maakt kerkmuren onbelangrijk. ‘Iedereen kan een Esther zijn’

De jaarlijkse Open Doors-dag zorgt ervoor dat kerkmuren even niet meer belangrijk zijn. Tweeduizend mensen - en nog veel meer online - luisterden naar verhalen van vervolgde christenen. ‘Er waren drie mannen die sloegen en als de ene moe was, ging de andere verder.’

Als Gideon uit Eritrea vertelt over zijn gevangenneming en het leven in de cel, is het muisstil.

Barneveld

‘Het lijkt hier wel een camping, nu kan het ineens wel. Alle kerkmuren vallen weg en dat is magisch’, zegt medewerker Jacco. Op de jaarlijkse Open Doors-dag worden voor het middagprogramma ongeveer tweeduizend mensen verwacht. ‘Jammer dat het niet in de Jaarbeurs in Utrecht kan. Daar konden we altijd achtduizend mensen kwijt.’ De taal die Jezus sprak klinkt door de paars verlichte zaal, door de Iraakse priester Behnam Benoka die de dag opent met een Aramees gebed. Er klinken liederen uit ruim tweeduizend monden van mensen die allemaal bij de ingang zijn gecontroleerd op QR-code en identiteitsbewijs. Het opwekkingslied wordt afgewisseld met psalmen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .