Geloven in Beirut: ‘Ik droomde dat ik dorst had. Bij een kerk stond iemand met water’

In het Midden-Oosten stralen bekeerde moslimvrouwen een enorme energie uit. Als leeuwinnen vechten ze niet alleen voor hun welpjes, maar ook voor hun nieuwe identiteit in Christus. Atafeh (26) uit Noordoost-Syrië is een van hen.

Atafeh is van Koerdische afkomst. Onder het Koerdische volk is veel openheid voor het evangelie.

We ontmoeten Atafeh in een Koerdisch kerkje in de Libanese hoofdstad Beirut. Met haar rustige stem en zwarte hoofddoek maakt ze een bescheiden eerste indruk. Maar haar levensverhaal dwingt respect af. Het is het verhaal van veel jonge moslimstellen die hun eigen land moesten ontvluchten, en in Libanon zijn gestrand en tot geloof kwamen. De energie die zij uitstralen, werkt aanstekelijk.

‘Ik groeide op in een streng moslimgezin, niet alleen in religieus opzicht’, vertelt Atafeh. ‘Onze tradities en gewoonten draaiden vooral om één ding: de schone schijn naar buiten ophouden. Ik mocht naar de basisschool; die heb ik ook afgemaakt. Maar mijn vader verbood me verder te leren. Het voelde alsof hij mijn zuurstof afsneed.’

Voor Atafeh leek h..

