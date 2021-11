Word je gelukkiger van geloven? Misschien in een seculariserende tijd wel steeds minder

Geloven leidt tóch niet tot gelukkiger leven, bleek uit onderzoek deze maand. Veel andere onderzoeken vertellen juist dat gelovigen gemiddeld heus iets gelukkiger zijn dan niet-gelovigen. Hoe zit het nu met geloven en geluk? En over wat voor geluk hebben we het dan?

Stel, je vraagt de ene helft van je proefpersonen in een psychologisch onderzoek om een tijdlang te mediteren of te bidden - en de andere helft niet. Daarna geef je aan alle proefpersonen een opdracht, waarbij ze iets voor een ander moeten doen. De mensen die aan meditatie deden of gebeden hadden, blijken dan een stuk aardiger en geschikter voor anderen dan mensen die dat niet hoefden.

Een andere test. Laat proefpersonen drie weken lang dagelijks een tijdje mediteren of bidden, en ze zijn minder haatdragend; zelfs het voornemen iemand een belediging terug te betalen, blijkt als sneeuw voor de zon verdwenen. En nog een onderzoek: christenen die danken voor hun eten, en Joden die iedere morgen een dankgebed uitspreken voor de nieuwe dag, vo..

