Vluchtelingen kunnen terecht in kerk in Utrecht voor maaltijden, tafelvoetbal en gratis wifi: ‘Gaat om gastvrijheid’

De christelijk-gereformeerde kerk in het centrum van Utrecht is een spil in de tijdelijke noodopvang van 48 vluchtelingen. ‘Dit is een unieke situatie, maar ik had niet anders verwacht dan dat onze kerk zou toezeggen’, zegt gemeentelid Chris van Balen, terwijl hij eten opschept voor de vluchtelingen.

Het is etenstijd en in de koffiezaal van de Singelkerk in het centrum van Utrecht zit Maarten van Ooijen (31) om de tafel met een paar leeftijdgenoten. Hij is wethouder in Utrecht en zij zijn vluchtelingen. De papieren bordjes met etensresten zijn opzij geschoven en een van de mannen buigt over de tafel om Van Ooijen iets te laten lezen op zijn telefoon. ‘Waar gaan we hierna naartoe?’ leest Van Ooijen voor, dankzij een app die Arabisch vertaalt. ‘Ik weet het niet, hoe vreselijk dat ook is’, zegt de ChristenUnie-wethouder, die asiel en integratie in zijn portefeuille heeft.

Een ruime week eerder, zondagmiddag 24 oktober, loopt een medewerker van Van Ooijen over de Wittevrouwensingel op z..

