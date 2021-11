Laurens van der Tang vreest de Great Reset: ‘Complotdenken is een risico, maar het andere gevaar is rustig verder dutten’

In een lezing in een kerk de mogelijkheid openhouden dat er kwade bedoeling zitten achter de Great Reset - dat stimuleert toch enorm de polarisatie? De reformatorische opiniemaker Laurens van der Tang vindt van niet. Hij wil waakzaam zijn. ‘Er zijn mensen die meer aan de kant van Satan staan. Ik kan de Bijbel niet anders lezen.’

Amersfoort

Het klinkt sympathiek, geeft ook Laurens van der Tang toe: de grote wereldproblemen zoals armoede en ongelijkheid kunnen op mondiaal niveau worden aangepakt. Maar dit plan voor een ‘Great Reset’, voorgestaan door onder meer voorzitter van het World Economic Forum Klaus Schwab, heeft grote nadelen - voor de democratie en voor de vrijheid van mensen. Het is zelfs niet uitgesloten dat er kwade machten achter zitten, zei hij onlangs in een lezing in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Damwoude.

Van der Tang - voormalig ict-ondernemer, ouderling binnen de zeer behoudende Gereformeerde Gemeenten in Nederland en opiniemaker in reformatorische kring - zei in die lezing weliswaar niet letterlijk dat de Great Reset een wereld..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .