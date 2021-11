Een bekend gezicht, ‘maar ik ben vooral gewoon Joop Gankema die over God wil vertellen’

Joop Gankema heeft naar eigen zeggen een ‘bekende kop’ in christelijk Nederland. Hij is een voorman van de pinksterbeweging in Nederland. Tienduizend christenen kennen hem als voormalig directeur van stichting Opwekking, waar hij tot 2015 werkte. Hij was jarenlang betrokken bij gospelgroep The Burning Candles en was samen met zijn vrouw Wil oudste in de Vrije Evangelische Gemeente in Zwolle (VEZ). Sinds 2017 is hij voorzitter van Groot Nieuws Radio. Nu kerkt hij bij de Evangeliegemeente Ermelo.

Toch is Gankema vooral gewoon Joop Gankema: een man die van God houdt en verhalen over God wil vertellen.

Joop Gankema

Joop Gankema (Amsterdam, 1949)

