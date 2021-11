De Hongaarse staat bouwt overal nieuwe gereformeerde kerken. Wat is hun belang?

De nieuwe gereformeerde kerk in Pesterzsébet. (beeld nd)

Boedapest

Het dak van de kerk glinstert in de najaarszon. Het gebouw is gloednieuw, niet zo groot en zeker niet massaal. Het is een uniek stuk architectuur, in Pesterszébet, een zuidelijke tuindorp-achtige buitenwijk van de Hongaarse hoofdstad Budapest. Het Koning Matyas-plein om de kerk heen is ook meteen aangepakt. Nieuwe stoeptegels omzomen een keurige grasmat, afgezet met tientallen jonge essen. Het hek is groen geverfd, het houtwerk ruikt vers. De blauwe bus 99 van stadsvervoerder BKK stopt om het kwartier en veel oma’s en jonge moeders wandelen hier met kinderwagens.

kerk boven water

Tachtig jaar lang hadden ze in de wijkgemeente Szabótelep geen kerk. Er was een plan, maar dat werd nooit gerealisee..

