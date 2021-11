‘Christenen hebben réchten in Irak.’

Hij had kunnen kiezen voor een wetenschappelijk bestaan als in Rome gepromoveerd filosoof. Maar priester Behnam Benoka (43) ging in Irak aan het werk in zijn verwoeste geboorteplaats.

Bartella

Vijftig graden Celsius was het in de taxi waarmee Behnam Benoka naar de bank reed. Hij bracht donaties weg van christenen, ten behoeve van Mart-Shmoni, zijn kliniek voor vluchtelingen in Ankawa, een wijk van de Noord-Irakese stad Erbil. Naar die plek, in het semi-officiële Koerdistan, vluchtten tienduizenden christenen toen hun regio, de Vlakte van Nineveh, in het late voorjaar van 2014 werd overvallen door strijders van ISIS. Benoka runde er de Humanitarian Nineveh Relief Organization.

Opeens piepte zijn telefoon. ‘Nam?’, zei hij, in het Aramees, de taal waarin Jezus sprak en de Syrische christenen - rooms-katholiek of orthodox - nu nog. ‘Pronto?’, klonk het aan de andere kant. Een onbekend nummer uit Italië. Frater Fra..

