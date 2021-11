Geschonken pand ‘door een ondernemer die Gods stem volgt’ geeft stichting Gave weer armslag

Directeur Jan Pieter Mostert van stichting Gave dacht dat hij ging praten over verlenging van de bruikleentermijn van het kantoorpand aan de Marie Curiestraat in Harderwijk. Maar de eigenaar had een andere boodschap: Gave kreeg het pand als gift.

Harderwijk

‘Dan weet je niet wat je meemaakt’, zegt Mostert. ‘Dit biedt ons armslag om meer te doen voor vluchtelingen.’ Alleen de overdrachtsbelasting van 8 procent kwam voor rekening van stichting Gave. ‘Daar hadden we gelukkig genoeg buffer voor’, zegt Mostert. ‘De eigenaar voelde zich daar nog bezwaard over ook, want die belasting kon hij niet voor ons betalen. Het is helemaal geen stinkend rijke man, maar gewoon een ondernemer die Gods stem volgt. Hij heeft zoiets eerder gedaan en vertrouwt erop dat hij genoeg heeft om van te leven. Van zulke mensen wil ik leren.’

Het pand is naast een plek voor administratie en opslag een thuishonk voor de 65 Gave-medewerkers. ‘Het werk onder vluchtelingen is vaak eenzaam’, zegt Mostert. ‘Mense..

