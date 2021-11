Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Katwijk scheurt

In de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKv) in Katwijk is een scheuring ontstaan. Er stappen zes leden uit de gemeente. Ze gaan eigen samenkomsten beleggen.

Katwijk

De kerkenraad van de kleine Katwijkse gemeente (137 leden) vindt - in lijn met het besluit van de synode van het kerkverband - dat verschillende opvattingen over vrouwen in het ambt naast elkaar kunnen bestaan.

Nadat de kerkenraad van Katwijk begin dit jaar een voorlopig besluit had genomen, en de conclusie van de Generale Synode dat vrouwen toelaat tot de ambten had onderschreven, is er een gemeentevergadering geweest over dit onderwerp. Uiteindelijk bleef de kerkenraad bij haar standpunt en werd onlangs het besluit definitief. Arjan van Meerkerk is scriba van de GKv in Katwijk en verduidelijkt: ‘De synode laat uitdrukkelijk de voor- en tegenstanders aan het woord, beide op grond van Gods Woord. Wij waarderen het d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .