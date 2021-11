Indiase man mishandeld ‘omdat hij geen christen wilde worden’

Een Indiase man zal zijn wittebroodsweken niet snel vergeten: nadat hij met een christelijke vrouw was getrouwd, is hij in elkaar geslagen door zijn zwager. Bruidegom Krishna wil namelijk geen christen worden.

Chirayinkeezhu

Krishna is geen christen, maar een dalit. In India geldt het hindoeïstische kastensysteem en de zogenoemde dalits behoren tot de laagste klasse.Hoewel kastendiscriminatie officieel is verboden is in India worden de dalits - de ‘onaanraakbaren’ - veracht. Het stel trouwde op 29 oktober en twee dagen later werd Krishna aangevallen door de broer van zijn kersverse vrouw, meldt de Indiase nieuwswebsite OPIndia.com.

Na het gesloten huwelijk had de vader van de bruid zijn dochter als vermist opgegeven. Toen het echtpaar bij de politie verscheen, vroeg de vader van de bruid of zij met hem naar huis wilde gaan. De bruid koos ervoor om met haar echtgenoot mee te gaan. Volgens bruid Deepthi werden zij de volgende dag uitgenodigd in he..

