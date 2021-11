‘Ik denk niet dat ik ooit een robot zal dopen’

De Duitse protestantse bisschop Heinrich Bedford-Strohm zou geen robot dopen als die mogelijkheid zich zou voordoen. Dat heeft hij gezegd in een interview met het christelijke mediamagazine Pro. Bedford-Strohm (61) neemt afscheid als raadsvoorzitter van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). Die kerk gaf in april gaf het memorandum Freiheit digital uit, over digitalisering binnen kerk en geloof.

De bisschop zou wel een zegen willen ontvangen van een robot. ‘Ja, een bijbelwoord werkt altijd. Of nu een mens die woorden tot mij spreekt of een robot, of wanneer ik ze heb gelezen: de zegenrijke werking van het Woord van God is niet gebonden aan wat voor medium dan ook. Op de Wereldtentoonstelling van de Reformatie in 2017 in Wittenberg heb ik me dan ook van harte door een robot laten zegenen, en het heeft me zeer geraakt. Ik heb de zegen van God ervaren.’

Het dopen van een robot ziet hij vooralsnog niet zitten. Volgens Bedford-Strohm is dat een ander verhaal, omdat christenen onderscheid moeten maken tussen mens en machine. In tegenstelling tot een mens kan een robot niet met God praten of verantwoording afleggen, omdat het ..

