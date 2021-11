Patriarch Bartholomeüs I krijgt stent geplaatst tijdens bezoek aan New York

De patriarch van Constantinopel, Bartholomeüs I, is aan het eind van zijn twaalfdaagse bezoek aan de Verenigde Staten in het ziekenhuis van Manhattan opgenomen voor het plaatsen van een stent.

New York

Bartholomeüs I (81) onderging woensdagmiddag een angiogram, waarna de medici besloten tot het plaatsen van de stent. De patriarch is donderdag uit het ziekenhuis ontslagen en nam met zijn gevolg een privé-vliegtuig terug naar Istanboel.

Vlak na aankomst in de Verenigde Staten op 23 oktober werd Bartholomeüs I ook al in een ziekenhuis in Washington opgenomen. Hij voelde zich onwel, maar werd diezelfde dag nog uit ontslagen.

Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten ontmoette hij onder meer president Joe Biden, de minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Hij sprak over de door de Turkse overheid geblokkeerde heropening van het theologisch seminarie van Halki, net als over de netelige situatie van de orthodox..

