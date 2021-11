Sudanese christenen meer in verdrukking na machtsgreep

Khartoem

De spanning in het land loopt steeds verder op, zeker in de hoofdstad Khartoem. Oorzaak is de staatsgreep van het Sudanese leger en de gevangenneming van premier Abdullah Hamduk en de vrijlating van islamitische prominenten. Bij protesten van de bevolking tegen de militaire machtsovername zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Generaal Burhan zei in een televisietoespraak dat deze machtsovername zal duren tot de verkiezingen in 2023.

Met de machtsgreep van het Sudanese leger komt er een einde aan een kort tijdperk van democratisering, ook voor de christenen in het land. Sudan daalde de afgelopen jaren op de ranglijst christenvervolging van Open Doors: in 2015 stond het land nog op plek 6, in de meest recente ran..

