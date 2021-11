Net als vroeger: Volle kerken op bid- en dankdag

Na de aardbeving van Lissabon in 1755 werd er in Nederland een biddag gehouden.

Woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Christenen, vooral uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte, gaan vanmiddag of vanavond naar de kerk om God te danken voor de oogst van het afgelopen jaar. Omdat Nederland al lang geen agrarische samenleving meer is, en mislukte oogsten en voedseltekorten nauwelijks meer voorkomen, heeft de dank zich verbreed. Op dankdag wordt er gedankt voor Gods weldaden en zegeningen in het algemeen.

Dankdagen zijn nauw verweven met biddagen of bededagen, waarvan de wortels ver in de kerkgeschiedenis teruggaan. In het vroege christendom was het niet ongewoon dat christenen in tijden van nood en gevaar samenkwamen om te bidden en boete te doen.

Dat gebruik spreekt nog vele christenen aan. Tijde..

