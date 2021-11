Danken voor wat er vandaag mag zijn of God danken onder alle omstandigheden

Hij is door het oog van de naald gegaan, zeggen de artsen. Willem Jan Mazier krijgt op Eerste Pinksterdag kort na elkaar twee hartinfarcten, waarvan één hele zware. Nu is hij voor zijn leven hartpatiënt en kan hij niet meer wat hij voorheen deed. Toch zit de 52-jarige garagehouder uit Ermelo vandaag met een hart vol dankbaarheid in de kerk.

De feestvreugde van de bruiloft van zijn dochter slaat compleet om als Mazier nog geen 36 uur daarna twee zware infarcten krijgt. Midden in de nacht wordt hij per ambulance naar het ziekenhuis in Amersfoort gebracht. ‘Toen de broeder zei: ‘Dan haal ik nu even de AED-stickers van uw borst af’, schrok ik. Hij zei me dat mijn hart zo gek had gedaan, dat het zomaar had gekund dat ..