Analyse begrotingen: Financiën niet op orde in een op tien PKN-gemeenten

Utrecht

De cijfers zijn gebaseerd op een analyse van de begrotingen en jaarrekeningen van vrijwel alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat in een rapport dat de generale synode eind volgende week bespreekt. Gemeenten moeten hun financiële situatie sinds kort vastleggen in een centrale database van de Protestantse Kerk, het Financieel Rapportage en Informatie Systeem (FRIS). 98,5 procent van de gemeenten heeft dit inmiddels gedaan. Daardoor beschikt de Protestantse Kerk ‘in toenemende mate over een totaalbeeld van het financieel beheer en de financiële positie van gemeenten en dia..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .