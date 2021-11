De heiligen herdacht

Een familie laat bloemen achter bij het graf van een overledene. Maandag vierden rooms-katholieke gelovigen Allerheiligen, een feestdag die op 1 november wordt gevierd. Tijdens Allerheiligen gaan gelovigen vaak naar het graf om geliefden te herdenken. Deze dag is ter nagedachtenis aan alle martelaren en heiligen uit het verleden. Een dag later - vandaag - wordt Allerzielen gevierd, een gebedsdag voor de mensen die gestorven zijn en in het vagevuur verblijven, met de bede of hun zielen voor altijd bij God mogen zijn. <